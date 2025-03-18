Стендап-комика Останина задержали за оскорбление участника СВО
При попытке покинуть Россию сотрудники правоохранительных органов задержали стендап-комика Артемия Останина. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Следствие полагает, что во время своего выступления Останин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес участника спецоперации России на Украине.
Комика доставили в Москву, его начнут допрашивать в ближайшее время, сообщили в ведомстве.
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина предложила министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву ввести в Уголовный кодекс статью об оскорблении участника спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru