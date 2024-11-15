В Одессе неизвестные осквернили могилу однофамильца писателя Булгакова

Неизвестные, вероятно, по ошибке, осквернили могилу однофамильца писателя Михаила Булгакова в Одессе. Об этом сообщила в соцсетях внучка умершего.

Она опубликовала фото памятника деда, Юрия Борисовича Булгакова, который скончался в 2013 году, до происшествия и после.

«Нет слов. Одесса. Памятник моего дедушки», — написала женщина.

Кроме того, внучка однофамильца писателя опубликовала видео с надгробием родственника, облитым веществом, похожим на смолу.

Ранее власти Киева заявили о планах демонтировать памятник Михаилу Булгакову на Андреевском спуске, напоминает RT.

