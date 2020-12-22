Адвокат Сафронова опубликовал опровержение связи его дела с Роскосмосом
События, из-за которых журналист Иван Сафронов обвиняется в госизмене, связаны с его работой в газете «Коммерсант», а не работой помощником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Об этом пишут «Ведомости».
Адвокат Сафронова Иван Павлов передал изданию копию постановления о возбуждении уголовного дела по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ), подписанного 13 июля 2020 года. В документе сообщается, что Сафронов в 2012 году сотрудничал с представителем чешской разведки, а в 2017 получил от него задание собрать информацию о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и предоставил эту информацию.
Ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря сообщил журналистам, что дело Сафронова связано с периодом его работы в «Роскосмосе» с мая 2020 года. Пресс-секретарь президента прокомментировал это утверждение и заявил, что президент оперирует информацией, полученной от следственных органов.
Иван Сафронов работал в газете «Коммерсант2 с 2017 года, в 2019 году он перешел работать корреспондентом в «Ведомости», а в мае 2020 года стал советником Дмитрия Рогозина в «Роскосмосе».
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