Адвокат Сафронова опубликовал опровержение связи его дела с Роскосмосом

События, из-за которых журналист Иван Сафронов обвиняется в госизмене, связаны с его работой в газете «Коммерсант», а не работой помощником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Об этом пишут «Ведомости».

Адвокат Сафронова Иван Павлов передал изданию копию постановления о возбуждении уголовного дела по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ), подписанного 13 июля 2020 года. В документе сообщается, что Сафронов в 2012 году сотрудничал с представителем чешской разведки, а в 2017 получил от него задание собрать информацию о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и предоставил эту информацию.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря сообщил журналистам, что дело Сафронова связано с периодом его работы в «Роскосмосе» с мая 2020 года. Пресс-секретарь президента прокомментировал это утверждение и заявил, что президент оперирует информацией, полученной от следственных органов.