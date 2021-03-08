Суд в Испании запретил митинг в Мадриде 8 марта
Конституционный суд (КС) Испании отказал двум профсоюзным организациям - Рабочие комиссии (ССOO) и «Всеобщий союз трудящихся» (UGT) - в проведении акций в Мадриде в связи с 8 марта. Решение принято на фоне эпидемии COVID-19.
Таким образом Конституционный суд отреагировал на попытку опротестовать аналогичное решение Высшего суда Мадрида.
«Отказать в приостановлении вердикта вышеназванного суда (Высшего суда Мадрида – прим. НСН), что запросили профсоюзы, чтобы сегодня они могли провести акцию на площади Сибелес в Мадриде», - вынес вердикт КС Испании.
Профсоюзные лидеры в качестве альтернативы призывают население Мадрида вечером 8 марта в 20:00 (22:00 мск) вывесить на дверях и окнах феминистическую символику и выйти на балконы в поддержку прав женщин.
Мадрид – единственный испанский город, в котором запретили митинги в Сеждународный женский день, отмечает РИА Новости.
По данным на 5 марта, в испанской столице сохраняется самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом.
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