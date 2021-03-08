Суд в Испании запретил митинг в Мадриде 8 марта

Таким образом Конституционный суд отреагировал на попытку опротестовать аналогичное решение Высшего суда Мадрида.

«Отказать в приостановлении вердикта вышеназванного суда (Высшего суда Мадрида – прим. НСН), что запросили профсоюзы, чтобы сегодня они могли провести акцию на площади Сибелес в Мадриде», - вынес вердикт КС Испании.

Профсоюзные лидеры в качестве альтернативы призывают население Мадрида вечером 8 марта в 20:00 (22:00 мск) вывесить на дверях и окнах феминистическую символику и выйти на балконы в поддержку прав женщин.

Мадрид – единственный испанский город, в котором запретили митинги в Сеждународный женский день, отмечает РИА Новости.

По данным на 5 марта, в испанской столице сохраняется самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом.

