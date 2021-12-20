Суд в Белгороде арестовал мужчину за проезд голым в автобусе
Суд в Белгороде арестовал на 12 суток гражданина за проезд обнажённым в городском маршрутном автобусе. Действия мужчины были квалифицированы как мелкое хулиганство согласно кодексу об административных правонарушениях.
По данным областного управления МВД, 13 декабря пассажир сел в автобус, обнажился и проехал несколько остановок в таком виде. На мужчине оставались только обувь и балаклава, которая скрывала его лицо. При этом в салоне находились другие люди, в том числе дети.
Через несколько остановок хулиган облачился в одежду и собирался покинуть автобус, однако водитель не выпустил его, намереваясь дождаться появления полиции. Однако правонарушитель нажал аварийную кнопку, и вместе с товарищем скрылся.
Однако сотрудники МВД сумели установить его личность, им оказался 30-летний житель Белгорода, зарегистрированный в другом регионе. Его задержали по месту проживания. На суде мужчина признал свою вину, и объяснил свой поступок проигрышем пари своему знакомому.
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