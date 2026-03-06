Суд утвердил обвинительный приговор по делу об отравлении «Мистером Сидром»
Приговор производителям напитка «Мистер Сидр», из-за которого умерли 50 человек, оставлен без изменений. Как сообщает РИА Новости, соответствующее решение принял Самарский областной суд.
Трагедия произошла в 2023 году. Для изготовления напитка производители приобрели спирта, который оказался ядовитым метанолом. В результате отравления умерли 50 человек, ещё 66 пострадали.
В ходе следствия было установлено, что метанол был похищен со склада ГУ МВД РФ по Самарской области, за что экс-полицейский получил три года и шесть месяцев лишения свободы. Производители напитка Артём Айрапетян и Анар Гусейнов были приговорены к девяти и восьми годам колонии, соответственно.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отравление напитком «Мистер Сидр» связано с преступлением. а не с мораторием на проверки бизнеса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
