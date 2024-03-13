Суд удовлетворил ходатайство Шакро Молодого об УДО

Суд на Кубани удовлетворил ходатайство Захария Калашова (Шакро Молодой) об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot» со ссылкой на Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края.

Адвокат заявил, что Ефремов сможет подать заявление об УДО в конце марта

Согласно данным, 70-летний Калашов будет досрочно освобожден из-за состояния здоровья. Отмечается, что суд прошел в закрытом режиме. Когда именно Калашов будет на свободе, пока неизвестно.

В 2018 году Шакро Молодого приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии строгого режима по делу о вымогательстве у владелицы ресторана на Рочдельской улице в Москве. Тогда же Никулинский суд Москвы вынес приговор его сообщникам. Их признали виновными в двух эпизодах вымогательства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
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