Суд удовлетворил ходатайство Шакро Молодого об УДО

Согласно данным, 70-летний Калашов будет досрочно освобожден из-за состояния здоровья. Отмечается, что суд прошел в закрытом режиме. Когда именно Калашов будет на свободе, пока неизвестно.

В 2018 году Шакро Молодого приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии строгого режима по делу о вымогательстве у владелицы ресторана на Рочдельской улице в Москве. Тогда же Никулинский суд Москвы вынес приговор его сообщникам. Их признали виновными в двух эпизодах вымогательства, передает «Радиоточка НСН».

