Адвокат заявил, что Ефремов сможет подать заявление об УДО в конце марта

Актёр Михаил Ефремов сможет подать ходатайство об условно-досрочном освобождении лишь в конце марта. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил его адвокат Юрий Подалко.

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По его словам, появившаяся в СМИ информация о якобы назначенном заседании по рассмотрению ходатайства не соответствуют действительности.

«Я не знаю, кто это распространяет, но право на подачу ходатайства об УДО у Ефремова появится лишь в конце марта», — заключил Подалко.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство колонии №4 направило положительную характеристику в Алексеевский суд, где якобы будет приниматься окончательное решение по УДО Ефремова. Позже в управлении ФСИН по Белгородской области эти сообщения опровергли, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / пресс-служба Мосгорсуда
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