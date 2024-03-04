Адвокат заявил, что Ефремов сможет подать заявление об УДО в конце марта

По его словам, появившаяся в СМИ информация о якобы назначенном заседании по рассмотрению ходатайства не соответствуют действительности.

«Я не знаю, кто это распространяет, но право на подачу ходатайства об УДО у Ефремова появится лишь в конце марта», — заключил Подалко.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство колонии №4 направило положительную характеристику в Алексеевский суд, где якобы будет приниматься окончательное решение по УДО Ефремова. Позже в управлении ФСИН по Белгородской области эти сообщения опровергли, пишет RT.