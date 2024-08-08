Суд сократил срок ареста главному кадровику Минобороны

Отмечается, что решение 235-го гарнизонного военного суда, который продлил срок ареста обвиняемому в получении особо крупной взятки генерал-лейтенанту до 12 октября, было изменено.

«Установить Кузнецову... срок содержания под стражей до 12 сентября», - говорится в решении суда.

Заседание проходило в закрытом от СМИ и публики режиме, обвиняемый участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО.

Ранее у Кузнецова были изъяты денежные средства средства в разных валютах на общую сумму около 100 млн рублей, сообщает RT.

