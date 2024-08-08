Суд сократил срок ареста главному кадровику Минобороны
Второй Западный окружной военный суд рассмотрел жалобу на продление срока ареста начальнику главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что решение 235-го гарнизонного военного суда, который продлил срок ареста обвиняемому в получении особо крупной взятки генерал-лейтенанту до 12 октября, было изменено.
«Установить Кузнецову... срок содержания под стражей до 12 сентября», - говорится в решении суда.
Заседание проходило в закрытом от СМИ и публики режиме, обвиняемый участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО.
Ранее у Кузнецова были изъяты денежные средства средства в разных валютах на общую сумму около 100 млн рублей, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru