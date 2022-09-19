Суд сократил семилетний срок мундепу Горинову

По решению суда, наказание было снижено с семи лет до шести лет и 11 месяцев.

Ранее Мещанский районный суд Москвы приговорил Горинова к семи годам колонии по делу о дискредитации Российской армии, сообщает RT. По данным следствия, 15 марта парламентарий на заседании Совета депутатов огласил ложные данные о действиях ВС РФ.