Суд сократил семилетний срок мундепу Горинову

Мосгорсуд на один месяц сократил срок муниципальному депутату Алексею Горинову, признанному виновным по статье о фейках о Вооруженных силах РФ, сообщает РИА Новости.

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По решению суда, наказание было снижено с семи лет до шести лет и 11 месяцев.

Ранее Мещанский районный суд Москвы приговорил Горинова к семи годам колонии по делу о дискредитации Российской армии, сообщает RT. По данным следствия, 15 марта парламентарий на заседании Совета депутатов огласил ложные данные о действиях ВС РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:СпецоперацияАпелляцияУголовное НаказаниеСуд
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