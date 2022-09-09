Суд продлил арест Яшину* по делу о фейках об армии
9 сентября 202214:05
Басманный суд Москвы продлил арест признанному иноагентом муниципальному депутату по Красносельскому району Москвы Илье Яшину, сообщает РИА Новости.
По решению суда, политик, арестованный в середине июля по статье о фейках об использовании Вооружённых сил РФ, останется под стражей до 12 ноября.
Защита оппозиционера намерена обжаловать продление ареста.
Ранее Яшина перевели из СИЗО №7 в следственный изолятор «Бутырка», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru