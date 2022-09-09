Суд продлил арест Яшину* по делу о фейках об армии

Басманный суд Москвы продлил арест признанному иноагентом муниципальному депутату по Красносельскому району Москвы Илье Яшину, сообщает РИА Новости.

Минюст включил в список иноагентов Лазареву и Яшина

По решению суда, политик, арестованный в середине июля по статье о фейках об использовании Вооружённых сил РФ, останется под стражей до 12 ноября.

Защита оппозиционера намерена обжаловать продление ареста.

Ранее Яшина перевели из СИЗО №7 в следственный изолятор «Бутырка», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОппозицияСИЗОСудАрестИлья Яшин
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