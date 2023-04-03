Суд снял арест с части российских активов Volkswagen

Отмечается, что обеспечительные меры в части наложения ареста были отменены в отношении объектов недвижимого имущества «Фольксваген Груп Рус» и арест на производственное оборудование и прочее движимое имущество «Фольксваген Груп Рус», однако какие именно объекты имеются ввиду не уточняется.

Ранее автозавод группы «ГАЗ» через суд потребовал признать расторжение соглашения с Volkswagen о контрактной сборке в Нижнем Новгороде недействительным, суд согласился наложить обеспечительные меры в рамках дела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

