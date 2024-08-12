Суд снова продлил срок ареста лидеру «Левого фронта» Сергею Удальцову

Басманный суд Москвы снова продлил арест лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова (Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) по делу об оправдании терроризма до 15 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Заседание прошло за закрытом режиме.

Суд продлил Удальцову срок ареста по делу об оправдании терроризма

Сергей Удальцов обвиняется в оправдании терроризма через интернет, за что предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком от пяти до семи лет. По словам его защиты, адвокаты подписали соглашение о неразглашении.

Сам Удальцов сообщил журналистам, что его обвиняют в публикации постов в поддержку участников «марксистского кружка» из Уфы, которые были арестованы по делу о создании террористического сообщества. Политик настаивает на своей невиновности, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Михаил Синицын
ТЕГИ:СудАрестСергей Удальцов

Горячие новости

Все новости

партнеры