Суд снова продлил срок ареста лидеру «Левого фронта» Сергею Удальцову
Басманный суд Москвы снова продлил арест лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова (Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) по делу об оправдании терроризма до 15 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
Заседание прошло за закрытом режиме.
Сергей Удальцов обвиняется в оправдании терроризма через интернет, за что предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком от пяти до семи лет. По словам его защиты, адвокаты подписали соглашение о неразглашении.
Сам Удальцов сообщил журналистам, что его обвиняют в публикации постов в поддержку участников «марксистского кружка» из Уфы, которые были арестованы по делу о создании террористического сообщества. Политик настаивает на своей невиновности, передает «Радиоточка НСН».
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