Суд снова продлил срок ареста лидеру «Левого фронта» Сергею Удальцову

Сергей Удальцов обвиняется в оправдании терроризма через интернет, за что предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком от пяти до семи лет. По словам его защиты, адвокаты подписали соглашение о неразглашении.

Сам Удальцов сообщил журналистам, что его обвиняют в публикации постов в поддержку участников «марксистского кружка» из Уфы, которые были арестованы по делу о создании террористического сообщества. Политик настаивает на своей невиновности, передает «Радиоточка НСН».

