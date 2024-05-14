Суд продлил Удальцову срок ареста по делу об оправдании терроризма
Басманный суд Москвы оставил в СИЗО лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РИА Новости.
По решению суда, срок ареста политика, которого обвиняют в оправдании терроризма, продлили до 15 августа.
Отмечается, что заседание суда проходило в закрытом от публики режиме.
Ранее Мосгорсуд признал законным арест Удальцова, уголовное дело против которого было возбуждено из-за поста в поддержку членов марксистского кружка из Уфы, осужденных за терроризм. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», политик свою вину не признаёт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru