Суд смягчил наказание Платошкину

Мосгорсуд смягчил приговор осужденному на пять лет условно лидеру движения «За новый социализм» Николаю Платошкину, снизив ему срок наказания на три месяца.

Ранее защита Платошкина направила в Гагаринский суд Москвы апелляционные жалобы на приговор.

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Платошкина суд признал виновным в том, что он публиковал на YouTube видеоролики и озвучивал ложные данные о виновности российских властей в распространении COVID-19, а также разжигал протестные настроения, «маскируя свои призывы под побуждения к мирным митингам». Он был приговорен к пяти годам лишения свободы условно, а также штрафу в размере 700 тысяч рублей.

В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» Платошкин в мае дал оценку приговору суда, рассказал о годе, проведенном под домашним арестом, о перенесенном коронавирусе и поддержке близких.

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ФОТО: НСН
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