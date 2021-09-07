Суд смягчил наказание Платошкину
Мосгорсуд смягчил приговор осужденному на пять лет условно лидеру движения «За новый социализм» Николаю Платошкину, снизив ему срок наказания на три месяца.
Ранее защита Платошкина направила в Гагаринский суд Москвы апелляционные жалобы на приговор.
Платошкина суд признал виновным в том, что он публиковал на YouTube видеоролики и озвучивал ложные данные о виновности российских властей в распространении COVID-19, а также разжигал протестные настроения, «маскируя свои призывы под побуждения к мирным митингам». Он был приговорен к пяти годам лишения свободы условно, а также штрафу в размере 700 тысяч рублей.
В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» Платошкин в мае дал оценку приговору суда, рассказал о годе, проведенном под домашним арестом, о перенесенном коронавирусе и поддержке близких.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+17 425 / сут.
Умерли
189 тыс.+795 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+17 243 / сут.
- Песков: Россия будет наблюдать за действиями объявленного талибами кабмина Афганистана
- Суд смягчил наказание Платошкину
- Правительство РФ поддержало отмену обязательного техосмотра
- Биткоин рухнул на бирже почти на 10 процентов
- СМИ: Apple признала iPhone 12 устаревшими
- МТПП: Бизнес выделил ещё одну квартиру для розыгрыша в рамках «Миллиона призов»
- Кремль закроют для посетителей 10 сентября
- Меркель открыла международный автосалон в Мюнхене
- Мурашко: большинство попадающих в больницы с COVID-19 не вакцинированы
- Талибы объявили состав нового правительства Афганистана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru