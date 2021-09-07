Суд смягчил наказание Платошкину

Платошкина суд признал виновным в том, что он публиковал на YouTube видеоролики и озвучивал ложные данные о виновности российских властей в распространении COVID-19, а также разжигал протестные настроения, «маскируя свои призывы под побуждения к мирным митингам». Он был приговорен к пяти годам лишения свободы условно, а также штрафу в размере 700 тысяч рублей.

В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» Платошкин в мае дал оценку приговору суда, рассказал о годе, проведенном под домашним арестом, о перенесенном коронавирусе и поддержке близких.

