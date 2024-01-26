Суд отказался разъяснять основания приостановки работы клуба «Мутабор»

Преображенский суд Москвы отказался разъяснять основания приостановки клуба «Мутабор», говорится в сообщении пресс-службы Мосгорсуда.

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С обращением выступили юристы заведения, а заседание проходило в закрытом режиме. Судья огласил лишь резолютивную часть без объяснения мотивов.

Работа клуба «Мутабор» приостановлена с 27 декабря на 90 суток. Владеющую маркой «Мутабор» компанию «Арт центр» признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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