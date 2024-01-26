Суд отказался разъяснять основания приостановки работы клуба «Мутабор»
26 января 202412:53
Преображенский суд Москвы отказался разъяснять основания приостановки клуба «Мутабор», говорится в сообщении пресс-службы Мосгорсуда.
С обращением выступили юристы заведения, а заседание проходило в закрытом режиме. Судья огласил лишь резолютивную часть без объяснения мотивов.
Работа клуба «Мутабор» приостановлена с 27 декабря на 90 суток. Владеющую маркой «Мутабор» компанию «Арт центр» признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru