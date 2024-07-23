Суд расценил обращение Шварценеггера к россиянам дискредитацией ВС РФ

Суд в Пскове выписали штраф в 30 тысяч рублей главе регионального отделения партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (признан иноагентом в России), которого признали виновным по статье о дискредитации ВС РФ, сообщает Ura.ru.

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Это связано с репостом видеообращения голливудского актера Арнольда Шварценеггера. В ролике действия российских военных характеризуются как вторжение.

Видео было записано в марте 2022 года. В нем герой боевиков призывает прекратить спецоперацию на Украине.

Ранее Шварценеггер официально развелся с женой после десяти лет судов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СпецоперацияСудыАрнольд Шварценеггер

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