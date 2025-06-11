Леонид Волков заочно получил 18 лет лишения свободы
Соратника Алексея Навального (включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Леонида Волкова (признан в РФ иноагентом, включён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заочно приговорили к 18 годам лишения свободы. Соответствующее решение принял Второй Западный окружной военный суд.
Отмечается, что уголовное дело против Волкова было возбуждено по девяти статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе об экстремизме и фейках об армии, и насчитывает 45 эпизодов.
По решению суда, первые пять лет срока Волков должен провести в тюрьме, а остальные - в колонии строгого режима. Также ему был назначен штраф в размере двух млн рублей.
Ранее украинский суд заочно приговорил бывшего президента страны Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru