Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии активов бизнесмена Шефлера 23 июля
23 июля Тамбовский районный суд Тамбовской области рассмотрит иск Генпрокуратуры России касательно претензий к бизнесмену Юрию Шефлеру и компаниям, находящимся под его контролем, по делу о нецелевом использовании государственного имущества. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Александр Аснис.
Судебное заседание состоится в закрытом режиме. В представленном иске Генпрокуратура требует признать владельца водочных брендов «Московская» и «Столичная», Юрия Шефлера, и несколько его компаний экстремистской группировкой и конфисковать их активы в пользу государства.
Часть активов Шефлера расположена на территории России. В Тамбовской области, например, действует спиртзавод АО «Амбер Талвис», производящий до 10 тысяч декалитров спирта в сутки.
Шефлер также является владельцем АО «СПИ-РВВК» и его дочернего общества ООО «РВВК», которые находятся в Калининграде. По данным Генпрокуратуры, эти компании владеют значительными имущественными комплексами, продажа которых может значительно увеличить капитал членов предполагаемой преступной группировки и, таким образом, усилить их финансовые ресурсы, передает «Радиоточка НСН».
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