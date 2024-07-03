Суд по иску Генпрокуратуры взыскал в пользу РФ бизнес водочного магната Шефлера

Уточняется, что деятельность бизнесмена признана экстремистской. По версии прокуратуры, Шефлер поощряет обстрелы регионов России со стороны ВСУ и ведет активную информационную поддержку киевского режима. Организации предпринимателя также финансируют украинский фонд, который направляет средства на нужды ВСУ.

При этом часть активов Шефлера находится на территории России. В частности, в Тамбовской области работает спиртзавод АО «Амбер Талвис» мощностью 10 тысяч декалитров в сутки. Капитализация предприятия превышает два миллиарда рублей, ежегодная выручка - 1,5 миллиарда рублей, а валовая прибыль - 700 миллионов рублей. Прибыль перечисляется за рубеж.

Также Шефлер компанией АО «СПИ-РВВК», зарегистрированном в Калининграде. Из материалов иска следует, что оба предприятия бизнесмена и доли в уставно капитале его компании ООО «РВВК», подлежит обращению в федеральную собственность

Ранее Московский суд изъял у бывшего главы группы «МЕНАТЕП» Платона Лебедева и у экс-владельца нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского (признан иноагентом в России) в доход государства 1,4 млрд рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

