Суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста журналисту Сафронову

Ранее Сафронову уже дважды продлевали срок содержания под стражей. Заседание начнется 2 марта в 13:20. Иван Сафронов стал советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с 18 мая 2020 года, до этого он работал журналистом в нескольких российских изданиях.

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года по обвинению в сотрудничестве с чешской разведкой в 2012 году. Свою вину бывший журналист не признает.

Отмечается, что заседание пройдет в годовщину гибели отца Сафронова, журналиста Ивана Сафронова-старшего. Дмитрий Рогозин ранее отметил, что задержанный остается в должности его советника.