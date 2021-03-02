Суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста журналисту Сафронову
Лефортовский суд Москвы во вторник проведет заседание, на котором примет решение о продлении заключения под стражу советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, который содержится в СИЗО по обвинению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Сафронову уже дважды продлевали срок содержания под стражей. Заседание начнется 2 марта в 13:20. Иван Сафронов стал советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с 18 мая 2020 года, до этого он работал журналистом в нескольких российских изданиях.
Сафронов был задержан 7 июля 2020 года по обвинению в сотрудничестве с чешской разведкой в 2012 году. Свою вину бывший журналист не признает.
Отмечается, что заседание пройдет в годовщину гибели отца Сафронова, журналиста Ивана Сафронова-старшего. Дмитрий Рогозин ранее отметил, что задержанный остается в должности его советника.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 571 / сут.
Умерли
86 455+333 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+11 277 / сут.
- В Конго более 10 человек погибли от неизвестной болезни
- ФРГ пообещала провести переговоры с США по поводу «Северного потока-2»
- В Крыму ответили на заявление украинских властей по водоснабжению Крыма
- Власти Аргентины заинтересованы новыми российскими вакцинами от коронавируса
- Роскомнадзор подает в суд на соцсеть Twitter
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru