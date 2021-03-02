Суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста журналисту Сафронову

Лефортовский суд Москвы во вторник проведет заседание, на котором примет решение о продлении заключения под стражу советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, который содержится в СИЗО по обвинению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее Сафронову уже дважды продлевали срок содержания под стражей. Заседание начнется 2 марта в 13:20. Иван Сафронов стал советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с 18 мая 2020 года, до этого он работал журналистом в нескольких российских изданиях.

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года по обвинению в сотрудничестве с чешской разведкой в 2012 году. Свою вину бывший журналист не признает.

Отмечается, что заседание пройдет в годовщину гибели отца Сафронова, журналиста Ивана Сафронова-старшего. Дмитрий Рогозин ранее отметил, что задержанный остается в должности его советника.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:СудыГосизменаИван Сафронов
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