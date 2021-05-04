Суд рассмотрит дело блогера Mellstroy по избиению девушки

Мировой суд Пресненского района Москвы 5 мая проведет предварительные слушания по делу Андрея Бурима (блогера Mellstroy), который избил девушку во время онлайн-трансляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Пресненский суд.

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Андрей Бурима обвиняется по статье 116 УК РФ (побои). Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет. Предварительные слушания проведут в закрытом формате.

Mellstroy в октябре 2020 года в прямом эфире избил девушку головой об стол, сообщал РЕН ТВ. Пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и сотрясение мозга. Блогеру была избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Ранее портал URA.RU писал, что дело направили в суд.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваПобоиСуд
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