Суд рассмотрит дело блогера Mellstroy по избиению девушки

Андрей Бурима обвиняется по статье 116 УК РФ (побои). Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет. Предварительные слушания проведут в закрытом формате.

Mellstroy в октябре 2020 года в прямом эфире избил девушку головой об стол, сообщал РЕН ТВ. Пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и сотрясение мозга. Блогеру была избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Ранее портал URA.RU писал, что дело направили в суд.

