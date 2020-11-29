Суд распорядился насчет обыска у доктора Диего Марадоны

Суд постановил провести обыск в доме и клинике Леопольдо Луке, доктора скончавшейся звезды мирового футбола Диего Марадоны, сообщает телеканал TN.

Все матчи РПЛ 16-го тура будут начинаться с минуты молчания в память о Марадоне

Прокуроры намерены выяснить, не был ли футболист лишен необходимой помощи и было ли тем самым совершено убийство, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Власти изымают бумаги, которые касаются истории болезни Марадоны. По данным СМИ, после операции, за неделю до выписки 4 ноября Марадону осмотрел психиатр. Он рекомендовал пациенту психотропные вещества и постоянное наблюдение санитаров.

Ранее власти Аргентины заподозрили врачей Диего Марадоны в халатности, приведшей к смерти легендарного футболиста, передает телеканал Todo Noticias.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудМарадона
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры