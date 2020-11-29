Суд распорядился насчет обыска у доктора Диего Марадоны

Прокуроры намерены выяснить, не был ли футболист лишен необходимой помощи и было ли тем самым совершено убийство, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Власти изымают бумаги, которые касаются истории болезни Марадоны. По данным СМИ, после операции, за неделю до выписки 4 ноября Марадону осмотрел психиатр. Он рекомендовал пациенту психотропные вещества и постоянное наблюдение санитаров.

Ранее власти Аргентины заподозрили врачей Диего Марадоны в халатности, приведшей к смерти легендарного футболиста, передает телеканал Todo Noticias.

