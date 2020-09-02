Суд продлил арест советника главы Роскосмоса Сафронова

Лефортовский районный суд российской столицы принял решение продлить на три месяца и одни сутки срок ареста советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которому предъявлено обвинение в государственной измене. На пролонгировании содержания под стражей настаивало следствие, передает ТАСС.

Таким образом, Сафронов останется в следственном изоляторе «Лефортово» до 7 декабря. Судебные заседания по этому вопросу проходили в закрытом режиме в связи с наличием грифа «секретно» в деле.

Иван Сафронов находится под арестом уже почти два месяца. За это время следствие назначило две экспертизы - психолого-психиатрическую личности обвиняемого и фонографическую его голоса.

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Сам обвиняемый и его адвокаты до сих пор не могут добиться от следователей разъяснения сути обвинений. ФСБ утверждает, что Сафронов работал на чешскую спецслужбу, а конечным получателем информации были США.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил сегодня, что Кремль рассчитывает на детальное разбирательство по этому делу в соответствии с законом. Песков не смог ответить на вопрос, предоставлялись ли Владимиру Путину конкретные доказательства вины обвиняемого.

Как уточняет RT, ранее Мосгорсуд признал законным арест Сафронова, который перед приходом в Роскосмос, был журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей» .

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:РоскосмосАрестИван Сафронов
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