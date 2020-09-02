Суд продлил арест советника главы Роскосмоса Сафронова

Лефортовский районный суд российской столицы принял решение продлить на три месяца и одни сутки срок ареста советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которому предъявлено обвинение в государственной измене. На пролонгировании содержания под стражей настаивало следствие, передает ТАСС.

Таким образом, Сафронов останется в следственном изоляторе «Лефортово» до 7 декабря. Судебные заседания по этому вопросу проходили в закрытом режиме в связи с наличием грифа «секретно» в деле.

Иван Сафронов находится под арестом уже почти два месяца. За это время следствие назначило две экспертизы - психолого-психиатрическую личности обвиняемого и фонографическую его голоса.