Суд продлил срок ареста фигурантам «Крокуса» на три месяца
Басманный суд Москвы продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в красногорском «Крокус сити холле» на три месяца, до 22 февраля 2025 года, сообщило РИА Новости.
Судья заявил, что суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни (все четверо внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) сроком на три месяца.
Заседание проходило в закрытом режиме.
Ранее стало известно, что следствие выявило четверых новых фигурантов в деле о нападении на «Крокус Сити Холл», жертвами которого стали 145 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru