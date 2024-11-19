Суд продлил срок ареста фигурантам «Крокуса» на три месяца

Басманный суд Москвы продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в красногорском «Крокус сити холле» на три месяца, до 22 февраля 2025 года, сообщило РИА Новости.

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Судья заявил, что суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни (все четверо внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) сроком на три месяца.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее стало известно, что следствие выявило четверых новых фигурантов в деле о нападении на «Крокус Сити Холл», жертвами которого стали 145 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
ТЕГИ:Крокус Сити ХоллУголовное ДелоТеракт

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