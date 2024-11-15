Суд оштрафовал москвича за поджог стихийного мемориала в «Крокусе»

В ходе расследования установлено, что обвиняемый в ходе ночной прогулки увидел мягкие игрушки, оставленные в память о погибших в теракте. Мужчина достал зажигалку, и как он сам заявляет, хотел, чтобы игрушки горели так же, как Вечный огонь.

Зажигалку, с помощью которой был произведен поджог, суд постановил уничтожить.

Ранее стало известно, что возле «Крокус Сити Холла» убрали стихийный мемориал, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

