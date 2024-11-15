Суд оштрафовал москвича за поджог стихийного мемориала в «Крокусе»
Щербинский суд Москвы постановил оштрафовать жителя столицы за поджог стихийного мемориала жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает РИА Новости.
В ходе расследования установлено, что обвиняемый в ходе ночной прогулки увидел мягкие игрушки, оставленные в память о погибших в теракте. Мужчина достал зажигалку, и как он сам заявляет, хотел, чтобы игрушки горели так же, как Вечный огонь.
Зажигалку, с помощью которой был произведен поджог, суд постановил уничтожить.
Ранее стало известно, что возле «Крокус Сити Холла» убрали стихийный мемориал, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru