СМИ: Суд арестовал активы и счета Тимура Иванова и его семьи

Меры касаются всего, что зарегистрировано на Иванова и его супругу, на бывших жен чиновника и пятерых детей, в том числе приемных.

«Все это имущество уже арестовано столичным судом в целях обеспечительных мер в случае признания Иванова впоследствии виновным», — указал собеседник ТАСС.

Ранее Тимура Иванова задержали по подозрению во взяточничестве. В среду столичный Басманный суд заключил замминистра под стражу на два месяца, напоминает Ura.ru. По этому делу также арестован Сергей Бородин, которого подозревают в соучастии при получении взятки.

