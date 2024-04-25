СМИ: Суд арестовал активы и счета Тимура Иванова и его семьи

Суд наложил обеспечительные меры на недвижимость, активы, банковские счета арестованеого заместителя министра обороны Тимура Иванова, а также его родственников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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Меры касаются всего, что зарегистрировано на Иванова и его супругу, на бывших жен чиновника и пятерых детей, в том числе приемных.

«Все это имущество уже арестовано столичным судом в целях обеспечительных мер в случае признания Иванова впоследствии виновным», — указал собеседник ТАСС.

Ранее Тимура Иванова задержали по подозрению во взяточничестве. В среду столичный Басманный суд заключил замминистра под стражу на два месяца, напоминает Ura.ru. По этому делу также арестован Сергей Бородин, которого подозревают в соучастии при получении взятки.

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ФОТО: ТАСС / Минобороны РФ
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