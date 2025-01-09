Суд продлил домашний арест супруге бывшего мэра Сочи
9 января 202512:35
Суд продлил домашний арест жене экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине. Об этом пишут Известия со ссылкой на адвокатов женщины.
Соответствующее решение принял столичный Мещанский суд. Копайгородская останется под домашним арестом до 17 февраля.
Супругу бывшего мэра Сочи обвиняют в посредничестве при передаче взятки мужу от одного из бизнесменов. Также чету Копайгородских подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru