Суд продлил домашний арест супруге бывшего мэра Сочи

Суд продлил домашний арест жене экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине. Об этом пишут Известия со ссылкой на адвокатов женщины.

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Соответствующее решение принял столичный Мещанский суд. Копайгородская останется под домашним арестом до 17 февраля.

Супругу бывшего мэра Сочи обвиняют в посредничестве при передаче взятки мужу от одного из бизнесменов. Также чету Копайгородских подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Домашний АрестСудСочи

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