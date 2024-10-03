Суд арестовал имущество родственников Копайгородского

Столичный Мещанский суд арестовал имущество родственников экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского. Об этом сообщает РИА Новости.

Бывший градоначальник арестован по обвинению в присвоении или растрате. Копайгородскому вменяют хищение земельных участков на 3,7 млн рублей. Экс-чиновник не признает вину, пишет RT.

«Удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество (движимое и недвижимое), принадлежащее супруге… Копайгородской Я.Н. и матери Копайгородской Г.А.», — заявили в суде.

Также под арест попало имущество «иных лиц», аффилированных с Копайгородским. Собственникам и другим владельцам активов запрещено распоряжаться ими, в том числе совершать сделки по отчуждению и обременению прав.

