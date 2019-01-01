Суд продлил домашний арест основателю Baring Vostok Калви

Басманный районный суд Москвы принял решение о продлении срока домашнего ареста основателю и управляющему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви до 13 октября. Таким образом, удовлетворено ходатайство следствия, сообщает АГН «Москва».

Адвокаты в свою очередь утверждали, что следствие намеренно затягивает оценочную экспертизу акций, проходящих по этому делу, а также другие процедуры. Защита настаивала, что Калви не может скрыться или оказать давление на свидетелей, так как сам заинтересован в скорейшем расследовании уголовного дела. Адвокаты просили отпустить его под залог, однако суд не учёл их доводы.

Калви обвиняется в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, такую сумму составлял долг подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро». Несмотря на это, Калви продал принадлежащие ПКБ акции International Financial Technology Group банку «Восточный», что привело к фактическому хищению этих средств.

По версии следствия, фактическая рыночная стоимость акций составляла всего 600 тысяч рублей. Дело было возбуждено, после того как в Федеральную службу безопасности обратился с заявлением член совета директоров банка.

Сам Калви на заседании суда в очередной раз заявил, что первоначальная оценка акций IFTG при их реализации была правильной, а само уголовное дело стало результатом корпоративного спора. По делу проходят еще два топ-менеджера Baring Vostok, глава ПКБ, а также один из партнеров банка. Они арестованы.

