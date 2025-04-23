Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной

Столичный Чертановский суд продлил домашний арест блогеру Александре Митрошиной, которая обвиняется в отмывании денег. Об этом сообщило РИА Новости.

Митрошину задержали в марте в аэропорту Сочи и позже арестовали.

«Продлить срок нахождения под домашним арестом до 24 июня», - постановил суд.

Ранее следователь заявил в суде о невозможности завершить расследование по уголовному делу Митрошиной и необходимости проверить блогера на дополнительные эпизоды преступной деятельности.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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