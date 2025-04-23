Блогера Митрошину дополнительно проверят на эпизоды преступной деятельности
Блогера Александру Митрошину проверят на дополнительные эпизоды преступной деятельности. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечает агентство, Чертановский суд Москвы рассматривает вопрос о продлении домашнего ареста блогера, обвиняемой в отмывании денег в особо крупном размере. В марте Митрошину отправили под арест на два месяца.
В зале суда следователь заявил о невозможности завершить расследование по уголовному делу.
«Необходимо проанализировать сведения о финансово-хозяйственной деятельности по Митрошиной, в том числе на дополнительные эпизоды преступной деятельности», - отметил он.
Александру Митрошину заподозрили в отмывании более 120 млн рублей. Блогер признала вину, ей грозит до семи лет заключения, напоминает RT.
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