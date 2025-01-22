Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек до 26 марта

Троицкий районный суд Москвы продлил домашний арест блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) по делу о выводе из России свыше 250 миллионов рублей до 26 марта.

Следователь просил продлить меру пресечения, указывая, что в установленные сроки закончить расследование по делу невозможно. Чекалина же считает, что расследование может быть проведено и при назначении ей запрета определенных действий.

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В суде блогер заявила, что ей необходимо кормить детей, ведь «без денег жить сложно».

Троицкий суд Москвы отправил Лерчек под домашний арест 4 октября. Сторона защиты просила суд изменить меру пресечения на более мягкую, а также учесть тот факт, что на иждивении у блогера трое малолетних детей, отец которых также находится под домашним арестом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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