Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек до 26 марта
Троицкий районный суд Москвы продлил домашний арест блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) по делу о выводе из России свыше 250 миллионов рублей до 26 марта.
Следователь просил продлить меру пресечения, указывая, что в установленные сроки закончить расследование по делу невозможно. Чекалина же считает, что расследование может быть проведено и при назначении ей запрета определенных действий.
В суде блогер заявила, что ей необходимо кормить детей, ведь «без денег жить сложно».
Троицкий суд Москвы отправил Лерчек под домашний арест 4 октября. Сторона защиты просила суд изменить меру пресечения на более мягкую, а также учесть тот факт, что на иждивении у блогера трое малолетних детей, отец которых также находится под домашним арестом, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФТС: В аэропорту Грозного обнаружили золотые цепи на 19 млн рублей
- Минобороны: Российские войска освободили село Западное
- Тихановская назвала Белоруссию «слабым местом» России
- Россиянам дали рекомендации по профилактике заражения метапневмовирусом
- Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек до 26 марта
- Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал Australian Open в паре
- Путин продлил полномочия генпрокурора Краснова
- Патрушев: В РФ готовы ограничить экспорт продовольствия для стабильности рынка
- «Аэрофлот» и S7 согласовали принципы ценообразования на авиабилеты
- Новые выбросы мазута обнаружены в ракушках на Центральном пляже Анапы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru