Агентство «Флоктори» подало иск на 870 тысяч рублей против компании Лерчек

Маркетинговое агентство «Флоктори» направило иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать 870 тысяч рублей с компании «Би Фит», одним из учредителей которой является блогер Валерия Чекалина. Соответствующая информация представлена в картотеке суда.

Лерчек отметила день рождения под домашним арестом

На данный момент подробности судебного разбирательства не приводятся. По данным СМИ, агентство помогало блогеру в продвижении косметику, однако не получило оплату за свои услуги.

Ранее также сообщалось, что компания «Би Фит» подала иск в Арбитражный суд Москвы против ООО «Маркет-Здоровье» и просит взыскать с маркетплейса более 3,4 миллиона рублей за нарушение условий договоров поставки.

В начале октября 2024 года Троицкий суд Москвы отправил Чекалину под домашний арест до 26 ноября по делу о выводе из России более 250 млн рублей с использованием подложных документов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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