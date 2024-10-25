Агентство «Флоктори» подало иск на 870 тысяч рублей против компании Лерчек
Маркетинговое агентство «Флоктори» направило иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать 870 тысяч рублей с компании «Би Фит», одним из учредителей которой является блогер Валерия Чекалина. Соответствующая информация представлена в картотеке суда.
На данный момент подробности судебного разбирательства не приводятся. По данным СМИ, агентство помогало блогеру в продвижении косметику, однако не получило оплату за свои услуги.
Ранее также сообщалось, что компания «Би Фит» подала иск в Арбитражный суд Москвы против ООО «Маркет-Здоровье» и просит взыскать с маркетплейса более 3,4 миллиона рублей за нарушение условий договоров поставки.
В начале октября 2024 года Троицкий суд Москвы отправил Чекалину под домашний арест до 26 ноября по делу о выводе из России более 250 млн рублей с использованием подложных документов, напоминает «Радиоточка НСН».
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- Агентство «Флоктори» подало иск на 870 тысяч рублей против компании Лерчек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru