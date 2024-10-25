Агентство «Флоктори» подало иск на 870 тысяч рублей против компании Лерчек

На данный момент подробности судебного разбирательства не приводятся. По данным СМИ, агентство помогало блогеру в продвижении косметику, однако не получило оплату за свои услуги.

Ранее также сообщалось, что компания «Би Фит» подала иск в Арбитражный суд Москвы против ООО «Маркет-Здоровье» и просит взыскать с маркетплейса более 3,4 миллиона рублей за нарушение условий договоров поставки.

В начале октября 2024 года Троицкий суд Москвы отправил Чекалину под домашний арест до 26 ноября по делу о выводе из России более 250 млн рублей с использованием подложных документов, напоминает «Радиоточка НСН».

