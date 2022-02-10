Суд продлил арест студента, устроившего нападение на вуз в Перми

Студент Пермского государственного национального исследовательского университета Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу, останется под стражей до 22 мая 2022 года. Арест ему продлил Дзержинский районный суд областного центра.

Заседание проходило при участии обвиняемого, который передвигался на костылях. Бекмансуров был ранен при задержании, и ему ампутировали ногу. Продление содержания в СИЗО объясняется необходимостью проведения экспертиз, а также опросом большого числа свидетелей.

По факту нападения расследуется еще одно уголовное дело — о повреждении имущества.