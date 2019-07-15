Суд продлил арест шести задержанным в Керченском проливе украинцам
Лефортовский суд Москвы продлил арест шести из 24 украинских моряков, которые были задержаны в Керченском проливе. Как отмечает РИА Новости, их оставят в СИЗО до 24 октября. Источник подчёркивает, что ходатайство о продлении срока ареста украинским морякам подало следственное управление ФСБ. Правоохранители требовали оставить трех моряков под стражей до 26 октября, а всех остальных — до 24 октября.
Отмечается, что по просьбе следователей из ФСБ заседание проходило в закрытом режиме. В зале суда присутствовали родственники обвиняемых, журналисты и уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
Утро.ру напоминает, что в конце ноября прошлого года три корабля BMC Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. Корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело. Позже суд арестовал всех моряков и отправил в Москву.
Ранее НСН писала, что экс-глава Украины Петр Порошенко рассчитывал получить поддержку перед президентскими выборами с помощью инцидента, произошедшего в Керченском проливе. Это было сделано для нагнетания обстановки в стране и введения особого положения.
Об это рассказал президент России Владимир Путин во время интервью знаменитому режиссеру Оливеру Стоуну. Фрагмент беседы, как пишет RT, вошел в новую ленту Стоуна «В борьбе за Украину».
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