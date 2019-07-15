Суд продлил арест шести задержанным в Керченском проливе украинцам

Утро.ру напоминает, что в конце ноября прошлого года три корабля BMC Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. Корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело. Позже суд арестовал всех моряков и отправил в Москву.

Ранее НСН писала, что экс-глава Украины Петр Порошенко рассчитывал получить поддержку перед президентскими выборами с помощью инцидента, произошедшего в Керченском проливе. Это было сделано для нагнетания обстановки в стране и введения особого положения.

Об это рассказал президент России Владимир Путин во время интервью знаменитому режиссеру Оливеру Стоуну. Фрагмент беседы, как пишет RT, вошел в новую ленту Стоуна «В борьбе за Украину».



