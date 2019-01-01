В СИЗО «Лефортово» сыграл свадьбу задержанный в Керченском проливе украинский моряк

Украинский моряк, задержанный в Керченском проливе в ноябре 2018 года, женился в российском СИЗО, сообщает РБК. Как рассказал изданию замглавы ФСИН Валерий Максименко, избранницей моряка стала гражданка Украины. Разрешение за заключение брака было получено по запросу консульских служб.

Максименко отметил, что для СИЗО «Лефортово» это уникальный случай, в то время как в других изоляторах и колониях браки между их обитателями не редкость.

«Сотрудники СИЗО отнеслись с понимаем и поздравили молодоженов. Лично для меня знаковое событие, я считаю, что сегодня было сделано хорошее дело», — сказал Максименко.

Напомним, самой запомнившейся свадьбой в СИЗО «Лефортово» стало бракосочетание экс-губернатора Кировской области Никиты Белых и Екатерины Рейферт. Пара долго улаживала бумажные вопросы и добилась положительного решения в ноябре 2017 года. Адвокат бывшего губернатора Андрей Грохотов в эфире НСН тогда рассказал, как прошло знаменательное для его подзащитного событие.



