Суд продлил арест Сафронову по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы продлил на два месяца арест советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене. Как пишет ТАСС, он останется под стражей до 7 мая.

Напомним, бывший корреспондент газет «Коммерсантъ» и «Ведомости», а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован в июле прошлого года. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину Сафронов не признает.

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А ранее адвокат обвиняемого в государственной измене журналиста Ивана Сафронова Иван Павлов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что фактически сесть в тюрьму за госизмену может любой, кто обменивается информацией с иностранцем.

«В группу риска попадают те, кто отвечает двум критериям. Первый – человек должен работать с информацией. Чувствительной информацией. Но сейчас границы чувствительности расширены настолько, что под нее попадает любая информация. Журналисты, ученые, даже ученых с мировым именем привлекают по этой статье. И второй критерий – международные контакты. Человек съездил за границу, прочитал лекцию. Или вступил в переписку с коллегой. Обмен информацией может быть интерпретирован как передача этой информации. У нас законодательство о государственной тайне устроено так, что под нее может попасть все, что угодно. И все – дело готово. В группу риска сейчас попадают все, даже домохозяйки», - считает юрист.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ГосизменаРоскосмосИван Сафронов
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