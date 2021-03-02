Суд продлил арест Сафронову по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы продлил на два месяца арест советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене. Как пишет ТАСС, он останется под стражей до 7 мая.

Напомним, бывший корреспондент газет «Коммерсантъ» и «Ведомости», а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован в июле прошлого года. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину Сафронов не признает.