Суд продлил арест лидеру «Левого фронта» Сергею Удальцову

Басманный суд Москвы продлил до 11 января срок ареста лидеру движения «Левый фронт» Сергею Удальцову (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов), обвиняемому в публичной оправдании терроризма. Об этом РИА Новости сообщил адвокат политика Дмитрий Аграновский, добавив, что защита намерена обжаловать решение суда.

Удальцову инкриминируется оправдание терроризма в интернете, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет.