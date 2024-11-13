Суд продлил арест лидеру «Левого фронта» Сергею Удальцову
Басманный суд Москвы продлил до 11 января срок ареста лидеру движения «Левый фронт» Сергею Удальцову (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов), обвиняемому в публичной оправдании терроризма. Об этом РИА Новости сообщил адвокат политика Дмитрий Аграновский, добавив, что защита намерена обжаловать решение суда.
Удальцову инкриминируется оправдание терроризма в интернете, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет.
Известный сторонник социалистических идей и основатель «Левого фронта», Удальцов уже привлекался к ответственности за участие в несанкционированных акциях и нарушении общественного порядка.
В 2014 году его приговорили к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади в 2012 году и планирование подобных акций в регионах России. В декабре 2023 года Удальцов был задержан на Красной площади за участие в несанкционированной акции, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Спецпосланником Трампа по Украине может стать дипломат Брайан Хук
- Суд продлил арест лидеру «Левого фронта» Сергею Удальцову
- Минпромторг рекомендовал LADA Aura и XCITE для госслужащих
- Генсек НАТО Рютте поддержал укрепление границ с Россией
- Киев отверг переговоры с Россией и уступки по территориям
- Арест экс-адвоката Пашаева продлили до 15 января
- МВД лишило гражданства РФ более 1,3 тысячи человек с начала 2024 года
- Трамп заявил, что готов баллотироваться на третий президентский срок
- Цены на сливочное масло в России выросли за неделю на 1,2%
- В Белгородской области четыре человека пострадали при атаке дрона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru