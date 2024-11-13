Суд продлил арест лидеру «Левого фронта» Сергею Удальцову

Басманный суд Москвы продлил до 11 января срок ареста лидеру движения «Левый фронт» Сергею Удальцову (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов), обвиняемому в публичной оправдании терроризма. Об этом РИА Новости сообщил адвокат политика Дмитрий Аграновский, добавив, что защита намерена обжаловать решение суда.

Удальцову инкриминируется оправдание терроризма в интернете, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет.

Суд снова продлил срок ареста лидеру «Левого фронта» Сергею Удальцову

Известный сторонник социалистических идей и основатель «Левого фронта», Удальцов уже привлекался к ответственности за участие в несанкционированных акциях и нарушении общественного порядка.

В 2014 году его приговорили к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади в 2012 году и планирование подобных акций в регионах России. В декабре 2023 года Удальцов был задержан на Красной площади за участие в несанкционированной акции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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