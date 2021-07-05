Суд продлил арест Фургалу до 7 октября

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания Фургала под стражей еще на три месяца.

Карапетян уточнил, что защита уже ознакомлена с 75 томами материалов дела, сам Фургал — с 44, пишет Газета.ру.

Ранее следствие обратилось к суду с ходатайством о продлении ареста Фургала для продолжения расследования его дела, напоминает РИА ФАН.

В феврале бывшему губернатору предъявили обвинение по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом», «Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление», «Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой», напоминает телеканал «360».

