Суд продлил арест Фургалу до 7 октября
Мосгорсуд продлил до 7 октября арест экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего главы региона Михаила Карапетяна.
Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания Фургала под стражей еще на три месяца.
Карапетян уточнил, что защита уже ознакомлена с 75 томами материалов дела, сам Фургал — с 44, пишет Газета.ру.
Ранее следствие обратилось к суду с ходатайством о продлении ареста Фургала для продолжения расследования его дела, напоминает РИА ФАН.
В феврале бывшему губернатору предъявили обвинение по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом», «Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление», «Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой», напоминает телеканал «360».
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