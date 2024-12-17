Суд продлил арест экс-замминистра обороны Попова

235-й гарнизонный военный суд продлил арест бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова до 22 марта по делу о хищении средств, выделенных на развитие парка «Патриот». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год Попов, курировавший работу парка, действовал совместно с директором учреждения Вячеславом Ахмедовым и заместителем главы главного управления инновационного развития Минобороны Шестеровым для личного обогащения.

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Ранее суд заключил Попова и Ахмедова под стражу, а Шестерова отправил под домашний арест по состоянию здоровья. Позже мера пресечения Ахмедову была изменена на домашний арест. В правоохранительных органах сообщили, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием.

Следствие оценивает ущерб по делу более чем в 40 млн рублей. Адвокат Попова заявил, что его подзащитный использовал личные средства для строительства дачи и перечислил на эти цели 17 млн рублей Шестерову. Фигурантам инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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