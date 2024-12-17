Суд продлил арест экс-замминистра обороны Попова

235-й гарнизонный военный суд продлил арест бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова до 22 марта по делу о хищении средств, выделенных на развитие парка «Патриот». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год Попов, курировавший работу парка, действовал совместно с директором учреждения Вячеславом Ахмедовым и заместителем главы главного управления инновационного развития Минобороны Шестеровым для личного обогащения.