Суд оставил в СИЗО экс-замминистра обороны Попова

Бывший замминистра обороны РФ Павел Попов, обвиняемый в хищении, останется в СИЗО до 22 декабря. Как сообщает РИА Новости, соответствующее решение принял 235-й гарнизонный военный суд.

Прокуратура завершила расследование дела генерала Попова и направила его в суд

Отмечается, что заседание суда было закрытым, Попов участвовал в нём по видеоконференцсвязи.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия... срок содержания под стражей Попову продлён до 22 декабря», - говорится в сообщении.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что Попов, а также замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров, директор военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и иные лица «похитили бюджетные денежные средства в размере 30 млн рублей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:АрестыКоррупцияХищенияМинобороны РФ

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