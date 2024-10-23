Суд оставил в СИЗО экс-замминистра обороны Попова
Бывший замминистра обороны РФ Павел Попов, обвиняемый в хищении, останется в СИЗО до 22 декабря. Как сообщает РИА Новости, соответствующее решение принял 235-й гарнизонный военный суд.
Отмечается, что заседание суда было закрытым, Попов участвовал в нём по видеоконференцсвязи.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия... срок содержания под стражей Попову продлён до 22 декабря», - говорится в сообщении.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что Попов, а также замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров, директор военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и иные лица «похитили бюджетные денежные средства в размере 30 млн рублей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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