Суд продлил арест экс-замгубернатора Югры Шипилова по делу о взятке

Суд Ханты-Мансийского автономного округа продлил до 13 июля срок ареста бывшему первому заместителю губернатора Югры Алексею Шипилову, проходящему обвиняемым по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Шипилов был задержан 14 февраля 2024 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК). Изначально суд отправил его под арест до 14 апреля.

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По версии следствия, в период с 2023 по 2024 год, занимая пост первого заместителя губернатора ХМАО, Шипилов получил взятку в размере не менее 7,5 миллионов рублей. Как полагают следователи, деньги предназначались за общее покровительство и содействие интересам группы лиц, а также аффилированной управляющей компании.

Кроме того, Шипилов отдавал незаконные распоряжения главе одного из муниципалитетов региона об оказании содействия при переходе многоквартирных домов на обслуживание в управляющую компанию, связанную с группой лиц, передавших ему взятку, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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