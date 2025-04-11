Суд продлил арест экс-замгубернатора Югры Шипилова по делу о взятке
Суд Ханты-Мансийского автономного округа продлил до 13 июля срок ареста бывшему первому заместителю губернатора Югры Алексею Шипилову, проходящему обвиняемым по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Шипилов был задержан 14 февраля 2024 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК). Изначально суд отправил его под арест до 14 апреля.
По версии следствия, в период с 2023 по 2024 год, занимая пост первого заместителя губернатора ХМАО, Шипилов получил взятку в размере не менее 7,5 миллионов рублей. Как полагают следователи, деньги предназначались за общее покровительство и содействие интересам группы лиц, а также аффилированной управляющей компании.
Кроме того, Шипилов отдавал незаконные распоряжения главе одного из муниципалитетов региона об оказании содействия при переходе многоквартирных домов на обслуживание в управляющую компанию, связанную с группой лиц, передавших ему взятку, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд продлил арест экс-замгубернатора Югры Шипилова по делу о взятке
- Суд в Казахстане приговорил блогера к пяти годам за песню про русских
- Шаман и Баста стали героями «Королевы рынка» «Ленинграда»
- Небольшой самолет упал на дорогу рядом с аэропортом во Флориде
- Росстат повысил оценку роста экономики России в 2024 году до 4,3%
- Спецпосланник Трампа поблагодарил Путина за встречу
- Семин не увидел проблем с возвращением пива на стадионы
- Авиакомпании РФ увеличат число мест на туристических направлениях
- Минстрой пересмотрел стоимость московского жилья
- В Госдуме рассказали, что РФ не допустит появление британских солдат на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru