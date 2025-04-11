Суд продлил арест экс-замгубернатора Югры Шипилова по делу о взятке

Суд Ханты-Мансийского автономного округа продлил до 13 июля срок ареста бывшему первому заместителю губернатора Югры Алексею Шипилову, проходящему обвиняемым по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Шипилов был задержан 14 февраля 2024 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК). Изначально суд отправил его под арест до 14 апреля.