Суд продлил арест экс-губернатора Фургала до 9 марта
Столичный Басманный суд продлил арест экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего губернатора Михаила Карапетяна.
Ранее суд постановил отправить экс-губернатора под арест до 9 декабря.
По словам защитника, суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок заключения Фургала под стражей. Адвокат намерен обжаловать это решение, отмечает RT.
Заседание в Басманном суде проходило в закрытом режиме, хотя защита Фургала настаивала на открытом рассмотрении ходатайства. Адвокаты предлагали заменить заключение под стражей в СИЗО на домашний арест, отмечает телеканал 360.
Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного в июле, обвиняют в причастности к деятельности местной преступной группировки и в организации убийств в 2000-е годы. Экс-глава региона не признаёт себя виновным.
Фургал содержится в московском СИЗО «Лефортово». Предварительное следствие по делу бывшего губернатора продлится до 8 мая.
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