Суд продлил арест экс-главы департамента культуры Москвы Кибовского
Замоскворецкий районный суд Москвы оставил в СИЗО экс-главe департамента культуры столицы Александра Кибовского. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.
По версии следствия, обвиняемый в получении взяток и мошенничестве чиновник помогал коммерческим организациям заключать госконтракты.
По решению суда, срок ареста экс-главe департамента был продлён на три месяца и шесть суток - до 22 декабря 2024 года.
Кибовский вину не признал. При этом он обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой отправить его на специальную военную операцию, сообщает RT.
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