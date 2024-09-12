Суд продлил арест экс-главы департамента культуры Москвы Кибовского

По версии следствия, обвиняемый в получении взяток и мошенничестве чиновник помогал коммерческим организациям заключать госконтракты.

По решению суда, срок ареста экс-главe департамента был продлён на три месяца и шесть суток - до 22 декабря 2024 года.

Кибовский вину не признал. При этом он обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой отправить его на специальную военную операцию, сообщает RT.

