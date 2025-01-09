Суд продлил арест бывшему главе московского департамента культуры Кибовскому

Замоскворецкий суд Москвы продлил на два месяца срок ареста бывшего руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского, сообщает РИА Новости.

Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста Кибовского на два месяца и семь суток. Он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере и покушении на мошенничество.

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В следственных материалах указано, что бывший чиновник получал взятки от коммерческих организаций за содействие в заключении государственных контрактов. По данным следствия, сумма полученных им взяток составляет более 100 миллионов рублей.

Кибовский свою вину не признал и отрицает причастность к преступлениям. В сентябре 2023 года он был снят с поста руководителя департамента культуры Москвы указом мэра Сергея Собянина, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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