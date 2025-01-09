Суд продлил арест бывшему главе московского департамента культуры Кибовскому

В следственных материалах указано, что бывший чиновник получал взятки от коммерческих организаций за содействие в заключении государственных контрактов. По данным следствия, сумма полученных им взяток составляет более 100 миллионов рублей.

Кибовский свою вину не признал и отрицает причастность к преступлениям. В сентябре 2023 года он был снят с поста руководителя департамента культуры Москвы указом мэра Сергея Собянина, передает «Радиоточка НСН».

