Арестованный Кибовский заявил о желании поехать в зону СВО

Как отметил бывший чиновник, он с самого начала «решил, что пойдет на СВО».

«Для меня это вопрос решенный», — указал Кибовский.

Бывшего главу столичного департамента культуры задержали накануне. Кибовскому вменяют восемь эпизодов получения взяток на общую сумму свыше 100 млн рублей и покушение на мошенничество в особо крупном размере, пишет 360.ru. Суд арестовал экс-чиновника до 16 сентября.

