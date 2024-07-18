Арестованный Кибовский заявил о желании поехать в зону СВО
Арестованный экс-глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский в суде заявил о желании отправиться на специальную военную операцию. Об этом сообщает «МК».
Как отметил бывший чиновник, он с самого начала «решил, что пойдет на СВО».
«Для меня это вопрос решенный», — указал Кибовский.
Бывшего главу столичного департамента культуры задержали накануне. Кибовскому вменяют восемь эпизодов получения взяток на общую сумму свыше 100 млн рублей и покушение на мошенничество в особо крупном размере, пишет 360.ru. Суд арестовал экс-чиновника до 16 сентября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru