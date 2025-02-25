Суд продлил арест блогеру Шабутдинову по делу о мошенничестве
Пресненский суд Москвы продлил срок ареста блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова до 12 августа. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на решение суда. В этот же день суд приступил к рассмотрению дела по существу.
По данным столичной прокуратуры, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия сообщников и способствовал размещению на подконтрольном интернет-ресурсе ложной информации о предлагаемых образовательных программах. Следствие считает, что обвиняемый лично участвовал в разработке тренингов и договоров, создавая у клиентов впечатление о гарантиях финансовой защиты и законности деятельности.
По версии обвинения, сообщники, используя агрессивный маркетинг и рекламу, предлагали через юридические лица, в том числе ООО «Лайк Центр», платные курсы и тренинги, обещая высокий доход от предпринимательской деятельности. В результате их действий пострадали 113 человек, заплативших за услуги от 60 тысяч до 12 миллионов рублей. Общий ущерб оценен в 57 миллионов рублей.
Шабутдинов свою вину не признал. Он был задержан 3 ноября 2023 года. На следующий день суд отправил его под стражу. В уголовном деле также фигурирует бывший гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев и его супруга Елена. Алексеева заочно арестовали и объявили в международный розыск. По данным суда, он вместе с женой скрывается в ОАЭ, передает «Радиоточка НСН».
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