Суд продлил арест блогеру Шабутдинову по делу о мошенничестве

Пресненский суд Москвы продлил срок ареста блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова до 12 августа. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на решение суда. В этот же день суд приступил к рассмотрению дела по существу.

По данным столичной прокуратуры, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия сообщников и способствовал размещению на подконтрольном интернет-ресурсе ложной информации о предлагаемых образовательных программах. Следствие считает, что обвиняемый лично участвовал в разработке тренингов и договоров, создавая у клиентов впечатление о гарантиях финансовой защиты и законности деятельности.