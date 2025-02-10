Прокуратура утвердила обвинение по делу блогера Шабутдинова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу блогера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.
По данным прокуратуры, 33-летний обвиняемый создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на сетевом ресурсе заведомо ложных сведений о якобы образовательных программах, которые по факту таковыми не были.
Сообщники действовали, в том числе, от имени компании «Лайк Центр», который территориально располагался на Пресненской набережной в Москве. Они реализовывали продукцию под видом обучающих программ, курсов и тренингов. Злоумышленники обещали клиентам улучшение результатов предпринимательской деятельности.
В период с мая 2018 года по октябрь 2023 года организованная группа ввела в заблуждение 113 граждан. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным прокуратуры, пострадавшие платили за программы от 60 тысяч рублей до 12 миллионов рублей. Совокупный материальный ущерб превысил 57 миллионов рублей. Дело в отношении Шабутдинова направят в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru