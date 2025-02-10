Прокуратура утвердила обвинение по делу блогера Шабутдинова

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу блогера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

По данным прокуратуры, 33-летний обвиняемый создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на сетевом ресурсе заведомо ложных сведений о якобы образовательных программах, которые по факту таковыми не были.