Суд продлил арест блогеру Хованскому
Блогер Юрий Хованский проведет под стражей еще месяц по решению Куйбышевского районного суда. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом, блогер пробудет в заключении до 8 ноября. Согласно сообщению объединенной пресс-службе судов Петербурга, Хованский рассчитывал на домашний арест.
Блогер находится в СИЗО уже несколько месяцев. Ему грозит до семи лет лишения свободы по статье об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) за песню о теракте на Дубровке. Адвокаты и сам блогер считают, что обвинение строится на ложных показаниях.
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