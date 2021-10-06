Суд продлил арест блогеру Хованскому

Таким образом, блогер пробудет в заключении до 8 ноября. Согласно сообщению объединенной пресс-службе судов Петербурга, Хованский рассчитывал на домашний арест.

Блогер находится в СИЗО уже несколько месяцев. Ему грозит до семи лет лишения свободы по статье об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) за песню о теракте на Дубровке. Адвокаты и сам блогер считают, что обвинение строится на ложных показаниях.

